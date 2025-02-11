В России рекордно вырос «Индекс Мишек»

С 1 по 8 февраля 2025 года так называемый Индекс Мишек продемонстрировал самый значительный рост за весь период наблюдений, начавшийся в апреле 2024 года. По словам создателя Индекса Мишек, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, рост составил 6% по сравнению с предыдущей неделей, когда индекс снижался на 1,6%, о чем он сообщил «Газете.Ru».