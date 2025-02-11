В России рекордно вырос «Индекс Мишек»

С 1 по 8 февраля 2025 года так называемый Индекс Мишек продемонстрировал самый значительный рост за весь период наблюдений, начавшийся в апреле 2024 года. По словам создателя Индекса Мишек, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, рост составил 6% по сравнению с предыдущей неделей, когда индекс снижался на 1,6%, о чем он сообщил «Газете.Ru».
«Индекс Мишек с 1 по 8 февраля рекордно вырос за всю историю наблюдений. За прошедшую неделю неожиданно выросли цены на конфеты “Мишка косолапый” (+28,6%), морковь (+28,6%), апельсиновый сок J7 (+20,2%), бананы (+3,1%) и черный чай “Акбар” (+2,9%)», — отметил Абрамов.
Корзина Индекса Мишек включает в себя 14 популярных продуктовых товаров, среди которых конфеты — мармеладные мишки Fruit-Tella и «Мишки косолапые» (от которых и произошло название Индекса Мишек), апельсиновый сок J7, самый дешевый белый хлеб, морковь, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», подсолнечное масло «Олейна», самая недорогая куриная тушка, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино» и плавленый сыр «Фетакса». Анализ динамики Индекса Мишек позволяет отслеживать изменения инфляции в России.
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