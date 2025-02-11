В России растет популярность лимонада без сахара

Рост был зафиксирован после значительного снижения спроса на напитки без сахара в 2023 году и стал заметно выше, чем в целом по категории газированных напитков, — прирост продаж составил 18% по сравнению с 3% для всей категории. В 2023 году продажи газированных напитков без сахара снизились на 12,7% в объемах и денежных показателях по сравнению с предыдущим годом, тогда как в целом по рынку отмечался рост продаж газированных напитков на 11,9% в количественном выражении и на 5,2% в денежном. Такие данные привели «Ведомостям» аналитики компании «Нильсен».