В Москве подорожали квартиры

«По итогам января 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 559,8 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 4,7%. Массовые новостройки за январь подорожали на 4,5% (до 338,8 тыс. рублей за кв. м), проекты бизнес-класса — на 2,5% (до 472,7 тыс. рублей за кв. м), премиум-класса — на 2,2% (до 802,1 тыс. рублей за кв. м), элитные проекты выросли в цене на 2,3% (до 2,19 млн рублей за кв. м), ЖК Новой Москвы — на 2,6% (до 256,4 тыс. рублей за кв. м)», — отметил Сырцов.