В Минстрое пообещали не допустить банкротства застройщиков в регионах РФ

«У нас не сильно простая ситуация с распроданностью жилья в муниципалитетах. Вы, как главы муниципалитетов, и ваши замы знаете каждый квадратный метр в вашем муниципалитете. Я прошу вас очень внимательно смотреть за сроками строительства многоквартирного жилья, за сдвижкой вправо сроков, сроков передачи ключей квартиры. Мы с вами не можем допустить того, чтобы люди купившие квартиры, взявшие ипотеку, не получили в срок свои квартиры», — сказал он на пленарном заседании.