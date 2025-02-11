В Минстрое пообещали не допустить банкротства застройщиков в регионах РФ

ГРОЗНЫЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Минстрой России не допустит банкротств застройщиков в российских регионах. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
«Занимаемся сейчас, чтобы не допустить вместе с главами регионов ни одного банкротства застройщика», — сказал замминистра.
Ранее эксперты высказывали мнение, что в 2025 году российский рынок недвижимости может столкнуться с рядом банкротств застройщиков, но опасности с точки зрения достройки объектов нет, поскольку их могут передать другим застройщикам.
Соблюдение сроков
По словам Стасишина, главы российских муниципалитетов должны контролировать сроки строительства жилья, чтобы граждане получали квартиры в срок.
«У нас не сильно простая ситуация с распроданностью жилья в муниципалитетах. Вы, как главы муниципалитетов, и ваши замы знаете каждый квадратный метр в вашем муниципалитете. Я прошу вас очень внимательно смотреть за сроками строительства многоквартирного жилья, за сдвижкой вправо сроков, сроков передачи ключей квартиры. Мы с вами не можем допустить того, чтобы люди купившие квартиры, взявшие ипотеку, не получили в срок свои квартиры», — сказал он на пленарном заседании.
В 2024 году ввод жилья на территории РФ сократился на 2,4% — до 107,8 млн кв. м. По итогам 2023 года введено более 110 млн кв. м жилья, строительная отрасль показала серьезный рост.