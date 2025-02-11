ГД приняла закон о периоде охлаждения по потребкредитам

Кроме того, кредитная организация будет обязана ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска этой карты, поскольку такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам. Данное требование обязательно для всех кредитных организаций. При этом кредитная организация — владелец банкомата или иного технического устройства, через которые осуществляется внесение наличных денежных средств, обязана обеспечить незамедлительное уведомление лица, вносящего наличные денежные средства, о причинах отказа.