ГД приняла закон о периоде охлаждения по потребкредитам

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он призван защитить граждан от финансового мошенничества.
Согласно закону, банки обязаны при выдаче потребительского кредита устанавливать период охлаждения продолжительностью минимум четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов для сумм свыше 200 тыс. рублей.
Кроме того, кредитная организация будет обязана ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска этой карты, поскольку такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам. Данное требование обязательно для всех кредитных организаций. При этом кредитная организация — владелец банкомата или иного технического устройства, через которые осуществляется внесение наличных денежных средств, обязана обеспечить незамедлительное уведомление лица, вносящего наличные денежные средства, о причинах отказа.
ЦБ сможет менять период охлаждения
Предусматривается, что Банк России сможет изменять или не применять такие требования по периоду охлаждения для добросовестных кредиторов, которые эффективно реализуют антифрод-мероприятия. ЦБ РФ будет устанавливать критерии для оценки этих мероприятий.
Банк России будет вправе снова ввести для кредитора требования по периоду охлаждения, если в течение одного квартала были неоднократно выявлены факты выдачи кредитов без согласия клиента или нарушения при проведении антифрод-мероприятий.
Уполномоченный представитель ЦБ в кредитной организации получит право запрашивать информацию о реализации ею мероприятий по противодействию заключению договоров потребкредита без согласия клиента, мероприятий по внесению наличных денежных средств на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства, а также мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Такая информация будет учитываться при проведении оценки эффективности реализации антифрод-мероприятий в кредитной организации.
Закон предусматривает ускорение обмена и обработки данных о заемщиках. Кредиторы и бюро кредитных историй должны будут передавать информацию практически в режиме реального времени.
Требования к МФО
В отношении микрофинансовых организаций (МФО) законом устанавливается обязанность зачислять денежные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств.
МФО также должна будет разработать внутренний документ, предусматривающий реализацию мероприятий, направленных на противодействие заключению договоров потребительского займа без добровольного согласия физлица, а также иным мошенническим действиям. Закон предполагает для более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками предоставление МФО доступа к базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, формирование и ведение которой осуществляется ЦБ РФ.
Поправки ко второму чтению
Согласно принятым во втором чтении поправкам, требование по периоду охлаждения не будет действовать для определенных видов кредитов. Речь идет об автокредитах и ипотеке, кредитах с созаемщиками и поручителями, займах для рефинансирования прежних долгов, а также кредитах на покупку товаров и услуг у юридических лиц и ИП, оформленных не онлайн.
Если банк или МФО не проверяли кредитную заявку на предмет мошенничества, выдали заем с нарушением антифрод-процедур, и впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств у заемщика, то с него не будут требовать возвращения украденного кредита.
Банки получат право отказывать в выдаче платежных карт людям, информация о которых есть в базе данных о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. Одновременно денежные транзакции таких людей могут быть приостановлены либо ограничены 100 тыс. рублей в месяц. При обращении в банк и МФО все заемщики будут обязаны предоставлять свой ИНН для дополнительного подтверждения личности со стороны ФНС.
Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз, берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. «Нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину — на содержание киевских боевиков», — отметил Володин. Председатель Госдумы пояснил, что «период охлаждения позволит человеку проанализировать происходящее и осознать, что его пытаются обмануть».
По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина («Единая Россия»), наделение Банка России полномочиями по контролю за эффективностью антифрод-мероприятий, возможностью отмены или повторного введения «периода охлаждения» для конкретных кредиторов — это «разумный подход, позволяющий оперативно реагировать на изменяющиеся схемы мошенничества и стимулировать банки и микрофинансовые организации к разработке и внедрению передовых технологий защиты клиентов».