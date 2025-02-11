Три главных новшества в оплате ЖКХ: что важно знать

С 1 марта регионы будут вправе принимать решение о переходе к способу оплаты коммунальных услуг по отоплению в течение отопительного периода (Постановление Правительства РФ от 29.08.2024 № 1176). Принять такое решение им будет нужно не позднее чем за три месяца до начала применения нового способа. При этом использовать новый способ можно как с начала отопительного периода, так и с начала года. Данное решение будет распространяться в отношении всех либо части муниципалитетов.