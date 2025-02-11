Три главных новшества в оплате ЖКХ: что важно знать

Как теперь будут начислять пени за просрочку платежей за ЖКУ
Согласно вступившим в силу изменениям, в течение 2025 года размер пеней за несвоевременную оплату ЖКУ будет определяться с учетом ключевой ставки ЦБ РФ, которая действовала до 27 февраля 2022 года (Федеральный закон от 03.02.2025 № 6-ФЗ, далее — Закон № 6-ФЗ).
Таким образом, законодатели продлили режим, при котором используется ключевая ставка в размере 9,5% вместо текущих 21%. Это позволит должникам существенно сэкономить при уплате пеней.
Напомним, что в 2016 году значение ставки рефинансирования ЦБ приравняли к значению ключевой ставки ЦБ. Размер пеней, начисляемых на сумму задолженности, зависит от размера ставки рефинансирования (ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, далее — ЖК РФ). Пени начисляют с 31-го дня просрочки. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день. С 91-го дня, который следует за днем наступления установленного срока оплаты, размер составляет 1/130 ставки рефинансирования.
Новый порог собираемости взносов на капремонт
Закон № 6-ФЗ также содержит изменения, направленные на рост собираемости взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах, где фонд для него формируют на специальных счетах.
Отметим, что жильцы многоквартирных домов вправе выбрать один из двух способов распоряжения собранными средствами на капремонт. Их можно перечислять региональному оператору или создать спецсчет, на который будут идти собранные средства. Во втором случае жильцы могут лучше отслеживать, на что и в каких объемах тратятся накопленные средства, а также не дожидаться очереди и делать капремонт ранее запланированных сроков.
Теперь, согласно статье 173 ЖК РФ, собираемость взносов на спецсчет должна составлять 60%, а не 50% как было ранее. Если размер поступлений окажется ниже установленного значения, то органы государственного жилищного надзора уведомят об этом владельца спецсчета.
Последний должен будет сообщить собственникам жилых помещений о необходимости погашения задолженности. Период погашения составляет пять месяцев. Если в течение этого времени деньги внесены не будут, то инспекторы вынесут решение о формировании соответствующего счета у регоператора и направляет его владельцу спецсчета. Затем в течение одного месяца владелец спецсчета обязан будет перечислить находящиеся на нем средства на счет регоператора.
Вместе с тем Закон № 6-ФЗ не содержит новых механизмов, позволяющих эффективно воздействовать на должников.
Новые правила расчета платы за отопление
С 1 марта регионы будут вправе принимать решение о переходе к способу оплаты коммунальных услуг по отоплению в течение отопительного периода (Постановление Правительства РФ от 29.08.2024 № 1176). Принять такое решение им будет нужно не позднее чем за три месяца до начала применения нового способа. При этом использовать новый способ можно как с начала отопительного периода, так и с начала года. Данное решение будет распространяться в отношении всех либо части муниципалитетов.
Напомним, что в России есть два варианта платы за отопление. Первый — равномерно в течение года, когда квитанциях каждый месяц отображаются одинаковые суммы, независимо от сезона. Второй — плата только за реально потребленное тепло согласно счетчикам. Последний вариант будет распространен на всю страну. Изменения направлены на то, чтобы сделать процесс уплаты более понятным и прозрачным для потребителей.
Отметим, что при переходе региона на сезонную оплату, вернуться к равномерной будет уже нельзя.
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