Стоимость карты дроппера на «черном рынке» дошла до 70 тыс. рублей

«Мы уже видим, что наша борьба приносит плоды. Один из критериев — стоимость карты дроппера на “черном рынке”. Если раньше мошенники покупали ее в среднем за 5−10 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 70 тысяч», — отметил Зубарев.