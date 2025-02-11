Стоимость карты дроппера на «черном рынке» дошла до 70 тыс. рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Стоимость карты дроппера на «черном рынке» выросла с 5−10 тыс. до 70 тыс. рублей Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
«Мы уже видим, что наша борьба приносит плоды. Один из критериев — стоимость карты дроппера на “черном рынке”. Если раньше мошенники покупали ее в среднем за 5−10 тысяч рублей, то сейчас цена доходит до 70 тысяч», — отметил Зубарев.
Ранее в ЦБ рассказывали, как мошенники выводят украденные у россиян деньги через сеть дропперов. По данным ЦБ, похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов.
Дропперы — подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками денег.