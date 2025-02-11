Сотрудникам банков хотят запретить общаться с клиентами через иностранные мессенджеры

«Работникам кредитных организаций при исполнении своих должностных обязанностей запрещается использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам сервисов мгновенного обмена сообщениями, перечень которого формируется и размещается центральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по контролю и надзору в сфере средств массовой информации», — говорится в тексте законопроекта. В нем также отмечается, что сотрудники банков смогут общаться с клиентами с помощью российских мессенджеров, но только после прохождения аутентификации через специальную государственную систему кибербезопасности.
В законопроекте также предлагается обязать операторов связи уведомлять абонента о том, что ему звонят через интернет или из-за рубежа, а также установить запрет на передачу sim-карты третьим лицам. Кроме этого, проект закона предполагает создать государственную информационную систему противодействия преступлениям, совершаемым с использованием интернета.
Как рассказал в беседе с ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, новый закон направлен на предупреждение, пресечение и усиление ответственности за киберпреступления. «Проблема защиты персональных данных сегодня как никогда актуальна и требует непрерывного совершенствования механизмов ее решения. Также пятую часть преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий составляют кражи с банковского счета. Это различного рода мошенничества в сети, когда поступают звонки якобы от имени сотрудника банка или правоохранительных органов», — отметил Владимир Груздев.
Он отметил, что законопроектом закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям. «Специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный мониторинг и обмен данными, позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях», — рассказал глава АЮР.
По данным Роскомнадзора, в 2024 году зафиксировано 135 утечек баз данных, всего в интернет ушло более 710 млн записей о российских гражданах. Для сравнения: в 2023 году утекло 300 млн записей при 168 фактах утечки. По данным МВД России, за девять месяцев 2024 года с использованием средств связи совершено 260,7 тыс. преступлений, из них мошенничеств — 158,7 тыс.