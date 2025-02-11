Сотрудникам банков хотят запретить общаться с клиентами через иностранные мессенджеры

«Работникам кредитных организаций при исполнении своих должностных обязанностей запрещается использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам сервисов мгновенного обмена сообщениями, перечень которого формируется и размещается центральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по контролю и надзору в сфере средств массовой информации», — говорится в тексте законопроекта. В нем также отмечается, что сотрудники банков смогут общаться с клиентами с помощью российских мессенджеров, но только после прохождения аутентификации через специальную государственную систему кибербезопасности.