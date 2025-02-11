СМИ узнали о миллиардных потерях из-за мемкоина Трампа

Тем не менее, некоторые трейдеры решили «заработать на ней по-крупному». Например, в первый день продаж $TRUMP один из пользователей приобрел почти 6 миллионов токенов по цене всего 18 центов за штуку. Уже через два дня он продал купленные монеты, заработав на этой операции $109 млн.