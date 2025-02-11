СМИ узнали о миллиардных потерях из-за мемкоина Трампа

Десятки тысяч инвесторов, вложившихся в запущенный президентом США Дональдом Трампом мемкоин $TRUMP, потеряли около $2 млрд за несколько недель, тогда как создатели криптовалюты смогли заработать порядка $100 млн.
Как сообщает журнал Fortune со ссылкой на данные исследовательской компании Chainalysis, более 813 тысяч владельцев криптокошельков утратили совокупно $2 млрд всего за 19 дней после запуска мемкоина в середине января. С того момента криптовалюта утратила большую часть своей стоимости, которая на данный момент составляет около $16 за одну единицу, хотя ее пиковой ценой было $75.
Анализ Chainalysis и MerkleScience также показал, что создатели монеты, включая корпорацию The Trump Organization, извлекли порядка $100 млн в виде торговых комиссий.
Издание подчеркивает, что на официальном сайте мемкоина есть предупреждение, гласящее, что покупка монеты предназначена «в первую очередь как выражение поддержки Трампа, а не как часть инвестиционной стратегии».
Тем не менее, некоторые трейдеры решили «заработать на ней по-крупному». Например, в первый день продаж $TRUMP один из пользователей приобрел почти 6 миллионов токенов по цене всего 18 центов за штуку. Уже через два дня он продал купленные монеты, заработав на этой операции $109 млн.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.