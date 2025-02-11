Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ в январе до 132,9 млрд рублей

«В январе 2025 года чистая прибыль Сбера выросла на 15,5% год к году до 132,9 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,2%. При этом, принятые регуляторные ограничения и давление высоких ставок вносят свой вклад в сезонное снижение деловой активности в начале года: корпоративный и розничный кредитные портфели снизились на 0,5% в реальном выражении. Благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля нам удалось достичь двузначного роста прибыли» — заявил в пресс-релизе Герман Греф, председатель правления Сбербанка.