Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ в январе до 132,9 млрд рублей

Согласно данным банка, чистая прибыль Сбера по стандартам РСБУ за январь 2025 года увеличилась на 15,5% в годовом выражении и достигла 132,9 млрд рублей.
«В январе 2025 года чистая прибыль Сбера выросла на 15,5% год к году до 132,9 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,2%. При этом, принятые регуляторные ограничения и давление высоких ставок вносят свой вклад в сезонное снижение деловой активности в начале года: корпоративный и розничный кредитные портфели снизились на 0,5% в реальном выражении. Благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля нам удалось достичь двузначного роста прибыли» — заявил в пресс-релизе Герман Греф, председатель правления Сбербанка.
Чистые процентные доходы за этот же период выросли на 9,4%, составив 231,5 млрд рублей, что связано с увеличением объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы прибавили 2,6% по сравнению с январем прошлого года, достигнув 50 млрд рублей, что объясняется ростом транзакционной активности. Операционные расходы за январь 2025 года выросли на 12,9% и составили 68,1 млрд рублей. Соотношение расходов и доходов составило 24,8%.
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