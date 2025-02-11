Русгидро может перестать платить дивиденды до 2028 года

Отказ от выплат предполагается использовать для погашения задолженности Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в структуру Русгидро, а также для поддержки инвестпрограммы компании. По итогам 9 месяцев прошлого года заемные средства Русгидро оценивались в ₽466,9 млрд.
Экономический эффект от предложенных мероприятий планируется на уровне ₽125−150 млрд.
Кроме того, мерой поддержки компании может стать ускоренная либерализация цен на Дальнем Востоке. Свободные цены будут предусмотрены для тепловой генерации, доля свободной продажи выработки ГЭС первоначально будет достигать 2,5%. Позже показатель планируется постепенно наращивать, а уже с 1 июля объем продажи электроэнергии и мощности ГЭС по рыночным ценам увеличится с 2,5% до 100%.
В ноябре Русгидро отчитался по МСФО за девять месяцев. Прибыль компании упала из-за выросших процентных расходов, но при этом выросла выручка благодаря увеличению выработки электроэнергии. Аналитики Market Power рассказали, что ждет Русгидро в будущем.