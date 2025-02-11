Русгидро может перестать платить дивиденды до 2028 года

Кроме того, мерой поддержки компании может стать ускоренная либерализация цен на Дальнем Востоке. Свободные цены будут предусмотрены для тепловой генерации, доля свободной продажи выработки ГЭС первоначально будет достигать 2,5%. Позже показатель планируется постепенно наращивать, а уже с 1 июля объем продажи электроэнергии и мощности ГЭС по рыночным ценам увеличится с 2,5% до 100%.