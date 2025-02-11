Эксперт предупредил о последствиях «серых зарплат» для будущей пенсии

Россиянам для получения достойной пенсии нужно получать официальную заработную плату, отметил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.
По словам эксперта, существующая система, по которой начисляют выплаты пожилым людям, устроена логично. Но уровень будущей пенсии напрямую зависит от количества заработанных пенсионных баллов, которые начисляют только в случае, если занятость легальная.
«Хочу сказать, что современная балльная система начисления пенсии, на мой взгляд, очень стройная, очень логичная и она обеспечивает в общем-то, конечно, не роскошную жизнь, потому что пенсия есть пенсия, но все-таки вполне приемлемую. Приемлемый уровень складывается из тех пенсионных баллов, которые вы зарабатываете в течение своей трудовой деятельности при условии, что вы получаете легальную заработную плату и за вас перечисляет деньги в пенсионный фонд ваш работодатель», — напомнил Беляев.
Как отметил экономист, неофициальная работа уменьшает шансы получать достойное пенсионное обеспечение. По мнению Беляева, именно «серые» зарплаты и проблемы с архивными документами стали причиной сложного положения многих нынешних пенсионеров.
«Это та ловушка, в которую попало подавляющее большинство нынешних пенсионеров, потому что у них или там архивов нет, или они получали зарплату в конверте, или еще что-то. Поэтому вот такой провал существует. Но, в принципе, он должен выровняться к тому моменту, когда те, кто нас слушает, будут выходить на пенсию. Тогда будет с этими баллами все в порядке», — подытожил эксперт.
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