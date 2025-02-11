Эксперт предупредил о последствиях «серых зарплат» для будущей пенсии

«Это та ловушка, в которую попало подавляющее большинство нынешних пенсионеров, потому что у них или там архивов нет, или они получали зарплату в конверте, или еще что-то. Поэтому вот такой провал существует. Но, в принципе, он должен выровняться к тому моменту, когда те, кто нас слушает, будут выходить на пенсию. Тогда будет с этими баллами все в порядке», — подытожил эксперт.