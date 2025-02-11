НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. РФ продолжит поставки нефти на мировой рынок независимо от давления, поскольку ее ресурсы конкурентоспособны, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на India Energy Week.
«Мы прагматичны, мы оцениваем наши отношения, и мы продолжим обеспечивать рынок. У нас есть экономически конкурентоспособные ресурсы, и независимо от давления мы продолжим быть на рынке прагматическим образом», — сказал он.
Сорокин отметил, что отсутствие на мировом рынке российской нефти приведет к дисбалансу. «Рынку она нужна. Нет другой нефти или энергии, которая могла бы заменить ее без того, чтобы стоимость выросла. И мы определенно не хотим этого, мы хотим баланса между производителями и потребителями, и мы дадим это рынку», — добавил замминистра.