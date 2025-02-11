РФ продолжит поставки нефти на мировой рынок независимо от давления

Сорокин отметил, что отсутствие на мировом рынке российской нефти приведет к дисбалансу. «Рынку она нужна. Нет другой нефти или энергии, которая могла бы заменить ее без того, чтобы стоимость выросла. И мы определенно не хотим этого, мы хотим баланса между производителями и потребителями, и мы дадим это рынку», — добавил замминистра.