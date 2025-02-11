Раскрыто, как повлияют на глобальную инфляцию торговые войны Трампа

По мнению экономиста, тарифы могут более негативно сказаться на экономическом росте США, чем спровоцировать инфляцию, которая, вероятно, уже прошла свои пиковые значения. Однако больше всего в мире пострадают экономики малых стран, ориентированных на экспорт и обремененных высокими долларовыми заимствованиями.