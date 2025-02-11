Раскрыто, как повлияют на глобальную инфляцию торговые войны Трампа

Недавно США объявили о предстоящем повышении таможенных пошлин в отношении импорта сразу из нескольких стран-ключевых торговых партнеров — Канады, Китая и Мексики.
«Эти пошлины, безусловно, могут привести к удорожанию импорта и внутренних цен на многие потребительские товары», — отметил эксперт.
По его словам, решения Трампа коснутся широкого спектра потребительских товаров, «чувствительных» для многих американских домохозяйств. Кроме того, Китай, Канада и Мексика не останутся в долгу и будет вводить взаимные ограничения в отношении американского экспорта.
«В любом случае, мир рискует столкнуться с новым торговым протекционизмом, который будет вести к возвращению к устойчивой глобальной инфляции», — сказал Смирнов.
Однако не стоит воспринимать связку «таможенные пошлины — инфляция» так уж однозначно. Как объяснил эксперт, пошлины будут замедлять торговлю, снижать темпы экономического роста стран, в результате чего потребление товаров, в том числе импортных, снизится, рост цен замедлится, а инфляция стабилизируется.
Поэтому, введение тарифов замедлит экономический рост, но, по оценкам, не более чем на 0,3%, и та же инфляция вырастет на 0,3%.
«Ключевой вопрос, связанный с инфляцией, состоит в другом — насколько страны смогут адаптироваться к шокам, которые возникают в их взаимной торговле вследствие новых барьеров», — добавил эксперт.
В целом, США при Трампе будут стремиться ускорить свой экономический рост за счет других стран, а также укрепить американский доллар, который «вовсе не случайно вырос по отношению ко многим другим валютам в результате исхода нынешних президентских выборов в США».
По мнению экономиста, тарифы могут более негативно сказаться на экономическом росте США, чем спровоцировать инфляцию, которая, вероятно, уже прошла свои пиковые значения. Однако больше всего в мире пострадают экономики малых стран, ориентированных на экспорт и обремененных высокими долларовыми заимствованиями.
«Именно эти страны, а не ключевые торговые партнеры США, такие как Мексика и Китай, окажутся в краткосрочной перспективе перед самыми высокими рисками роста инфляции», — подытожил Евгений Смирнов.
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