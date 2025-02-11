В России могут изменить правила регистрации недвижимости

Соответствующий законопроект одобрен к рассмотрению в Госдуме правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Предлагаемые изменения затрагивают несколько статей Гражданского кодекса РФ, сообщили «Ведомостям» два источника: один, знакомый с решениями комиссии, и другой — из Белого дома.
Проект закона предусматривает внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных об установлении, изменении и прекращении порядка владения и пользования недвижимостью, принадлежащей на праве долевой собственности. Основой для таких записей станет нотариально удостоверенное соглашение участников долевой собственности. Такой документ составляется в ситуациях, когда невозможно выделить часть имущества в полное распоряжение конкретного владельца. Если же участники не достигли согласия, изменения вносятся в реестр на основании судебного решения, как это предусмотрено поправками к ст. 247 ГК РФ.
Сохранение информации в ЕГРН о порядке пользования недвижимостью при переходе доли в праве собственности к новым владельцам исключит необходимость заключать дополнительные соглашения между участниками долевой собственности. Это нововведение, по словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, повысит прозрачность использования совместного имущества и снизит риски при передаче прав на доли общей собственности.
Законопроектом также предлагается внести изменения в ст. 689 и 700 ГК РФ, чтобы обеспечить возможность регистрации договоров безвозмездного пользования недвижимостью (ссуды) аналогично договорам аренды. В частности, ст. 700 дополняется положением, согласно которому права и обязанности по договору ссуды переходят к новому собственнику или пользователю только при условии государственной регистрации этого договора.
Публичная регистрация таких обременений важна для покупателей недвижимости, так как она позволяет получить полную информацию о правах третьих лиц на объект, отметил партнер и руководитель практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Константин Кузин. В настоящее время, по его словам, с договорами безвозмездного пользования существует проблемная ситуация: отсутствие данных в реестре и недобросовестные действия продавцов лишают покупателей возможности проверить факт наличия прав безвозмездного пользования третьих лиц и срок их действия.
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