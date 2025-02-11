В России могут изменить правила регистрации недвижимости

Проект закона предусматривает внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных об установлении, изменении и прекращении порядка владения и пользования недвижимостью, принадлежащей на праве долевой собственности. Основой для таких записей станет нотариально удостоверенное соглашение участников долевой собственности. Такой документ составляется в ситуациях, когда невозможно выделить часть имущества в полное распоряжение конкретного владельца. Если же участники не достигли согласия, изменения вносятся в реестр на основании судебного решения, как это предусмотрено поправками к ст. 247 ГК РФ.