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Банк России опустил официальный курс доллара ниже 96 рублей

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 12 февраля 2025 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, курс доллара понизили с 96,7821 рубля до 95,8024 рубля. Курс евро регулятор также опустил — с 100,4991 рубля до 99,1953 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — до 13,0258 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».