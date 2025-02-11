Банк России опустил официальный курс доллара ниже 96 рублей

Так, курс доллара понизили с 96,7821 рубля до 95,8024 рубля. Курс евро регулятор также опустил — с 100,4991 рубля до 99,1953 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — до 13,0258 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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