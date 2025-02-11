Общий ущерб россиянам от IT-мошенников превысил 170 млрд рублей

По его словам, в последнее время мошенники использовали в качестве схемы оформление прибавки к пенсии, помощь продавцам на маркетплейсах поднять рейтинг, а также получить призы и подарки в выдуманных акциях и розыгрышах. «Пожалуй, самая популярная на данный момент схема — сообщение от начальника, который просит перевести деньги организации на какой-то счет или отправить куда-то закрытую информацию. Возможен и более сложный вариант: фейковый босс рассказывает, что скоро позвонят чиновники или силовики и нужно будет выполнить их указания, и подкрепляет это все фальшивыми документами», — добавил депутат.