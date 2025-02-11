Общий ущерб россиянам от IT-мошенников превысил 170 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Общий ущерб, нанесенный россиянам со стороны IT-мошенников, в 2024 году превысил 170 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной всемирному дню безопасного интернета, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«В 2023 году аудитория интернета в нашей стране составляла почти 100 миллионов человек. За прошлый год эта цифра увеличилась и уже составляет 130 миллионов человек. С ростом количества пользователей растет и ущерб от мошеннических действий — только в прошлом году общий ущерб, нанесенный нашим гражданам именно IT-мошенниками, превысил 170 млрд рублей», — сказал депутат.
Антон Немкин отметил, что самым популярным видом мошенничества в России по-прежнему остается фишинг, добавив, что только в прошлом году Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 тыс. фишинговых сайтов по решению судов и требованию Генпрокуратуры, а, в свою очередь, количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые страницы увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По его словам, в последнее время мошенники использовали в качестве схемы оформление прибавки к пенсии, помощь продавцам на маркетплейсах поднять рейтинг, а также получить призы и подарки в выдуманных акциях и розыгрышах. «Пожалуй, самая популярная на данный момент схема — сообщение от начальника, который просит перевести деньги организации на какой-то счет или отправить куда-то закрытую информацию. Возможен и более сложный вариант: фейковый босс рассказывает, что скоро позвонят чиновники или силовики и нужно будет выполнить их указания, и подкрепляет это все фальшивыми документами», — добавил депутат.