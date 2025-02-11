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Новак: инфляция в РФ в 2024 году превысила прогнозные значения и составила 9,5%

Вице-премьер РФ отметил, что за последние две недели темпы инфляции несколько замедлились.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Инфляция в прошлом году превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если говорить про инфляцию, то инфляция превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1% год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1% — ниже инфляции, по услугам рост на 11,5%», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что за последние две недели темпы инфляции несколько замедлились. «То есть мы наблюдаем снижение. Меры, которые принимаются, они на сегодняшний день, так сказать, обеспечивают сдерживающее влияние на инфляцию», — подчеркнул Новак.