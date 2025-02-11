Новак: инфляция в РФ в 2024 году превысила прогнозные значения и составила 9,5%

Вице-премьер отметил, что за последние две недели темпы инфляции несколько замедлились. «То есть мы наблюдаем снижение. Меры, которые принимаются, они на сегодняшний день, так сказать, обеспечивают сдерживающее влияние на инфляцию», — подчеркнул Новак.