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Новак: экономика РФ в 2024 году не просто выстояла, но и показала устойчивость

Вице-премьер России отметил, что страна находится в периоде управляемого охлаждения экономики.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Экономика России в прошедшем году не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если коротко охарактеризовать, то 2024 год, несмотря на все санкции и ужесточение санкционной политики со стороны недружественных стран, продемонстрировал высокую степень устойчивости, и российская экономика не просто выстояла, но и развивалась», — сказал он.

Новак также сообщил, что сейчас Россия находится в периоде управляемого охлаждения экономики.