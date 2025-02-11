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Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь выросли на 9,3%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ненефтегазовые доходы российского бюджета за январь 2025 года повысились на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, до 1,9 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.

Источник: Reuters

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 1 882 млрд рублей (+9,3% год к году), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Незначительное снижение поступлений НДС в январе связано с ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и не отразится на квартальной динамике поступлений», — говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.