Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь выросли на 9,3%

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 1 882 млрд рублей (+9,3% год к году), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Незначительное снижение поступлений НДС в январе связано с ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и не отразится на квартальной динамике поступлений», — говорится в сообщении.