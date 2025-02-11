Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 16,9%

Ненефтегазовые доходы выросли на 9,3% — до 1,9 трлн рублей. Поступление НДС снизилось на 1,1%, до 905 млрд рублей. Минфин объясняет это ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и отмечает, что это не отразится на квартальной динамике поступлений. «В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», — говорится в сообщении.