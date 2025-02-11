Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 16,9%

«Нефтегазовые доходы составили 789 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие роста среднего обменного курса доллара и цен на газ. Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в сообщении.
В Минфине также отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы выросли на 9,3% — до 1,9 трлн рублей. Поступление НДС снизилось на 1,1%, до 905 млрд рублей. Минфин объясняет это ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и отмечает, что это не отразится на квартальной динамике поступлений. «В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», — говорится в сообщении.