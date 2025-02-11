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Минфин: расходы России на нацпроекты на 1 февраля составили 339 млрд рублей

Министерство финансов России опубликовало материалы, согласно которым из федерального бюджета на нацпроекты на 1 февраля было потрачено 339 млрд рублей.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Министерство финансов России опубликовало материалы, согласно которым из федерального бюджета на нацпроекты на 1 февраля было потрачено 339 млрд рублей.

«Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2025 года составило 399 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это 6,8% от плановых бюджетных назначений.

Наибольший процент от запланированных средств реализовал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» — 13,8%.

Ранее сотрудники Федеральной антимонопольной службы России раскрыли картель на торгах в рамках национального проекта «Образование».