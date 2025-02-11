Минэнерго: пик спроса на нефть будет достигнут при росте населения на Земле

В свою очередь, генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс не ждет пика спроса на нефть в ближайшие годы. Говоря об обсуждающихся в отрасли оценках, он отметил, что уже звучали несбывшиеся прогнозы по пику спроса на нефть, бензин, выбросов. «Мы (как ОПЕК) делаем прекрасные исследования, может быть, кому-то они и их результаты не нравятся, но я могу сказать, что не будет никакого пика спроса на нефть», — подчеркнул он.