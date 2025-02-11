Минэнерго: пик спроса на нефть будет достигнут при росте населения на Земле

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Максимум мирового спроса на нефть будет достигнут, когда население планеты выйдет на пик, главным видом топлива в ближайшие полвека будут углеводороды, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на India Energy Week.
«Углеводороды. Это будет победитель на ближайшие 50 лет и пик спроса будет, когда население достигнет пика», — сказал он, отвечая на вопрос, какой единственный вид топлива он бы выбрал на ближайшие 50 лет.
В свою очередь, генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс не ждет пика спроса на нефть в ближайшие годы. Говоря об обсуждающихся в отрасли оценках, он отметил, что уже звучали несбывшиеся прогнозы по пику спроса на нефть, бензин, выбросов. «Мы (как ОПЕК) делаем прекрасные исследования, может быть, кому-то они и их результаты не нравятся, но я могу сказать, что не будет никакого пика спроса на нефть», — подчеркнул он.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, отвечая на этот же вопрос, отметила, что даже для ВИЭ-энергетики нужны углеводороды. «Если ты делаешь солнечную панель, тебе без сомнения нужен какой-либо компонент, изначально созданный из нефти или газа», — сказала она.