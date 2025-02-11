Минэнерго: цена нефти сейчас дает возможность для инвестирования ее производителям

Сорокин отметил, что энергоресурсы должны быть доступны, а цены на них тщательно сформированы. По его мнению, мир должен знать, что в какой-либо момент не будет резкого скачка цен, что может полностью разрушить любую экономику. «Поэтому страны ОПЕК+, на которые приходится 40% производства [нефти в мире], берут на себя ответственность за такой обоснованный подход. На наш взгляд, он позволил за последние восемь лет предотвратить многие кризисные ситуации и дать людям прозрачность», — сказал он.
Первый замглавы Минэнерго добавил, что он знает о критике в сторону политики ОПЕК+. «И люди говорят, что это ради цен. Но это не так, потому что цены не запредельные. Сейчас цены дают приличный уровень прибыли для реинвестирования, — подчеркнул он. — В то же время приемлемые цены дают возможность потребителям планировать бизнес и получать хорошую прибыль в бизнесах, где энергия играет основную роль».
Сорокин также назвал ОПЕК+ одним из немногих примеров достаточно гибких и последовательных международных организаций, которые быстро и эффективно реагируют на проблемы. «Можете ли вы назвать любую другую организацию в мире, которая способна быстро достигать таких результатов без какого-либо ущерба? Я думаю, она [ОПЕК+] уникальна в этом смысле», — заключил первый замглавы Минэнерго РФ.