Минэнерго: цена нефти сейчас дает возможность для инвестирования ее производителям

Сорокин отметил, что энергоресурсы должны быть доступны, а цены на них тщательно сформированы. По его мнению, мир должен знать, что в какой-либо момент не будет резкого скачка цен, что может полностью разрушить любую экономику. «Поэтому страны ОПЕК+, на которые приходится 40% производства [нефти в мире], берут на себя ответственность за такой обоснованный подход. На наш взгляд, он позволил за последние восемь лет предотвратить многие кризисные ситуации и дать людям прозрачность», — сказал он.