Маск предложил почти $100 млрд за контроль над OpenAI

В январе адвокат бизнесмена Марк Тоберофф направил письмо генеральным прокурорам Калифорнии, где базируется OpenAI, и Делавэра, где она зарегистрирована, с просьбой провести аукцион по продаже доли. OpenAI назвала юридические претензии Маска безосновательными. В декабре компания опубликовала документы, по которым Маск поддерживал превращение OpenAI в коммерческую структуру, но ушел, потому что не мог получить над ней контроль.