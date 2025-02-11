Каким будет курс рубля 12 февраля 2025: прогноз эксперта

Негативом выступили крепкий рубль и сообщения западных СМИ о том, что план Трампа по урегулированию на Украине еще не готов.
Мировые рынки сегодня в основном в небольшом минусе. Риски эскалации торговых войн и более медленного снижения процентных ставок беспокоят участников торгов.
Инвесторы продолжат следить за валютным и сырьевым рынками и, конечно, за новостным фоном, связанным с геополитикой. Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 февраля — 2925−3025 п.
Рубль продолжает удивлять: юань на Мосбирже сегодня опустился ниже 13, официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ до 95,8 рублей. Уверенность рубля связана с сезонно сильными показателями платежного баланса, относительно высокими ценами на энергоресурсы, увеличением объема продаж инвалюты отечественными компаниями на фоне низкой доступности кредитов, растущие геополитические надежды.
Санкции США, введенные в начале января против нефтяного экспорта РФ, могут сказаться позднее — к началу весны инвалюты могут частично или полностью отыграться. Правда, это не учитывает гипотетических прорывов на внешнеполитической арене, что способно привести к еще более сильному курсу рубля. В середине недели ждем юань на уровне 12,8−13,3, доллар — 95−99.
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