Каким будет курс рубля 12 февраля 2025: прогноз эксперта

Санкции США, введенные в начале января против нефтяного экспорта РФ, могут сказаться позднее — к началу весны инвалюты могут частично или полностью отыграться. Правда, это не учитывает гипотетических прорывов на внешнеполитической арене, что способно привести к еще более сильному курсу рубля. В середине недели ждем юань на уровне 12,8−13,3, доллар — 95−99.