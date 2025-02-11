Премьер Канады пообещал жесткий ответ на пошлины со стороны США

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Канада при необходимости даст жесткий и однозначный ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
«Мы доведем до сведения американской администрации, к каким отрицательным последствиям приведут эти неприемлемые пошлины», — приводит агентство слова политика, который сейчас принимает участие в парижском саммите по вопросам ИИ.
Трюдо пообещал защитить канадских рабочих и дать «жесткий и однозначный ответ».