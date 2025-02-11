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Генсек ОПЕК: мир потратил около $10 трлн на энергопереход

По словам Хайсам аль-Гайса, доля использования возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе все еще составляет только 2−3%

Источник: Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Мир потратил за последние 20−25 лет уже почти $10 трлн на энергетический переход, но доля использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе все еще составляет только 2−3%. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, выступая на энергетической конференции India Energy Week.

По мнению генсека ОПЕК, дискуссия о выборе между возобновляемыми источниками и ископаемым топливом не должна вестись. «Почему они должны соперничать или ставить под угрозу существования друг друга? Ископаемое топливо составляло 82% [в мировом энергобалансе] более чем 40−50 лет назад. “И все еще оно занимает 80−81%”, — сказал он. — Мир потратил почти $10 трлн на так называемый энергопереход за последние 20−25 лет. И где мы сегодня? Возобновляемые источники все еще занимают всего 2−3% [в мировом энергобалансе].

При этом аль-Гайс подчеркнул, что ни он, ни в целом ОПЕК не против использования ВИЭ. «Но мы придерживаемся сбалансированного подхода. И ключевое понятие здесь — энергетическая безопасность. И нефть играет важнейшую роль в обеспечении энергобезопасности в мире. Без нефти мир остановится», — заключил генсек ОПЕК.