ФРТ: 35 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры и компенсации в 2024 году

«За 2024 год в своих правах восстановлены 35 тыс. граждан, а 24 региона полностью исполнили обязательства перед обманутыми гражданами. Вместе с тем Фонд продолжает работу по контролю регионов в данном направлении. За весь период из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключено порядка 3,3 тыс. объектов, в том числе за 2024 год — 213 объектов», — сказал Шагиахметов.