ФРТ: 35 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры и компенсации в 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Права 35 тыс. обманутых дольщиков были восстановлены в 2024 году — они получили компенсации за недостроенное жилье или ключи от новых квартир, из реестра проблемных объектов исключили 213 проблемных домов. По итогам года проблема полностью решена в 24 регионах РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.
Ранее в пресс-службе правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина сообщали, что с 2019 года были восстановлены права порядка 254 тыс. граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Только за 2024 год с помощью федеральных механизмов были достроены 53 проблемных дома, ключи от новых квартир в долгостроях получат порядка 10,7 тыс. человек.
«За 2024 год в своих правах восстановлены 35 тыс. граждан, а 24 региона полностью исполнили обязательства перед обманутыми гражданами. Вместе с тем Фонд продолжает работу по контролю регионов в данном направлении. За весь период из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключено порядка 3,3 тыс. объектов, в том числе за 2024 год — 213 объектов», — сказал Шагиахметов.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе фонда, наибольший объем работы с 2019 года провели в Московской области (восстановлены в правах порядка 58 тыс. граждан), Ленинградской области (свыше 30 ты. граждан), Краснодарском крае (более 29 тыс. граждан), Республике Башкортостан (10 тыс. граждан) и Новосибирской области (порядка 9 тыс. граждан).
В настоящее время в ЕРПО находятся 97 объектов в 22 регионах. «Таким образом, основная часть проблемы обманутых дольщиков решена. При этом в некоторых регионах России она еще остается актуальной», — отметили в пресс-службе Фонда развития территорий.
Для помощи пострадавшим дольщикам используют федеральные и региональные механизмы. К федеральным относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций по решению наблюдательного совета ФРТ.