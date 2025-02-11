Фон дер Ляйен объявила о выделении €200 млрд инвестиций в ИИ в ЕС

По ее словам, эти средства пойдут на создание гигафабрик ИИ в ЕС. «Эта крупная инфраструктура ИИ необходима для обеспечения открытой совместной разработки самых сложных моделей ИИ и превращения Европы в континент ИИ. Исследователи, предприниматели и инвесторы смогут объединить усилия. Таланты со всего мира приветствуются. Отрасли смогут сотрудничать и объединять свои данные. Мы создаем для них безопасное пространство. Потому что ИИ нуждается не только в конкуренции, но и в сотрудничестве», — добавила она.