ФНС возобновила проверки наличных расчетов россиян с иностранцами

Налоговые органы возобновили проверки сделок между гражданами России и валютными нерезидентами (иностранными гражданами без вида на жительство в РФ). Если такие операции оплачивались наличными, инспекторы признают их незаконными и накладывают штрафы в размере 20−40% от суммы платежа. Об этом сообщили юристы и консультанты в беседе с «Ведомостями».
Ужесточение контроля связано с окончанием в конце 2023 года моратория на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, пояснили источники издания.
По словам специалистов, в 2024 году налоговая служба оштрафовала россиянина за продажу квартиры в Москве гражданину Армении. Оплата по этой сделке производилась наличной иностранной валютой. Сумма штрафа тогда составила 4 миллиона рублей.
Представитель ФНС в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что массового характера подобных нарушений и наличного расчета по договорам купли-продажи имущества ведомство не зафиксировало. Также уточняется, что россияне вправе осуществлять расчеты с нерезидентами по таким сделкам при помощи банковских переводов, как на счета в российских банках, так и в зарубежных.
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