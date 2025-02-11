ФНС возобновила проверки наличных расчетов россиян с иностранцами

Представитель ФНС в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что массового характера подобных нарушений и наличного расчета по договорам купли-продажи имущества ведомство не зафиксировало. Также уточняется, что россияне вправе осуществлять расчеты с нерезидентами по таким сделкам при помощи банковских переводов, как на счета в российских банках, так и в зарубежных.