ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 407 млн рублей

«ФАС России за прошлый год выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения», — говорится в сообщении. Основные из нарушений — затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий.
«В рамках бесплатной догазификации вынесено 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 миллиона рублей. По стандартному техприсоединению к газу — 268 постановлений на сумму 114,6 миллиона рублей», — добавили в ФАС.
В 2023 году служба выявляла более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей — за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий.