Экономист посоветовал студентам копить на пенсию заранее

Россиянам с 18 лет рекомендуется откладывать по 1% от каждого получаемого дохода на пенсионные накопления, поделился с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Самый идеальный вариант — это откладывать 1% с каждого получаемого дохода гражданином в возрасте 18 лет и позже. При этом с трудовых доходов, я считаю, что в качестве дополнительного источника финансового обеспечения себя в старости следует откладывать по 7%. В свою очередь, с каждого внепланового дохода (премия и так далее) целесообразно откладывать не менее 25% от полученной суммы», — уточнил эксперт.
По мнению Балынина, при увеличении заработной платы темпами, превышающими инфляцию, стоит направить на сбережения весь месячный прирост дохода в момент такого повышения. В дальнейшем, благодаря росту дохода и соблюдению указанных рекомендаций по процентам отчислений, автоматически возрастут и суммы накоплений.
Экономист также подчеркнул, что начинать формировать пенсионные накопления нужно как можно раньше.
«Поэтому, на мой взгляд, не стоит откладывать на завтра то, что нужно было начать делать еще вчера», — добавил Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».