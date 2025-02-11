Экономист посоветовал студентам копить на пенсию заранее

«Самый идеальный вариант — это откладывать 1% с каждого получаемого дохода гражданином в возрасте 18 лет и позже. При этом с трудовых доходов, я считаю, что в качестве дополнительного источника финансового обеспечения себя в старости следует откладывать по 7%. В свою очередь, с каждого внепланового дохода (премия и так далее) целесообразно откладывать не менее 25% от полученной суммы», — уточнил эксперт.