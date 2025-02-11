Доплати налоги: ФНС усилила контроль за бизнесом

Налоговые доначисления бизнесу
Налоговая провела 3,3 тыс. выездных проверок за 10 месяцев прошлого года, по их итогам доначислено почти 229 млрд рублей, следует из статистики ФНС («Известия» с ней ознакомились). Эти средства должны заплатить компании, у которых служба нашла нарушения по уплате сборов в бюджет. Камеральных (или документальных) проверок за этот период налоговая провела 40 млн — и потребовала от бизнеса по их итогам доплатить 80 млрд рублей. В сумме за 10 месяцев 2024 года ФНС доначислила бизнесу 309 млрд рублей.
В 2023 году сумма была незначительно меньше: по итогам камеральных и выездных проверок налоговая начислила бизнесу 300 млрд рублей за 10 месяцев (из них 60 млрд по итогам камерального контроля и 240 млрд — по итогам выездного), следует из статистики ФНС. Тогда давление на компании значительно снизилось по сравнению с 2022-м, когда общий объем доначислений составлял 593 млрд рублей.
Судя по данным службы, доначисления в этом году растут именно по результатам камеральных проверок, а по итогам выездных, наоборот, сокращаются. Это связано с тем, что налоговая постоянно совершенствует подходы к проведению контроля по документам на основании приоритизации рисков, рассказали «Известиям» в ФНС. Первоочередной задачей становится оперативное пресечение схем уклонения от уплаты налогов, подчеркнули там.
Рискориентированный подход позволил сконцентрироваться на недобросовестных плательщиках, повысив эффективность работы налоговых органов по выявлению нарушений, заключили в налоговой.
Выездные и камеральные проверки
Прозрачность операций бизнеса растет — налоговая в автоматическом режиме сверяет их данные с собственными, исходя из чего выявляет нарушения, пояснил адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко. Поэтому необходимость в трудоемких выездных проверках снижается.
Однако у документальных проверок есть свои недостатки. При таком варианте контроля служба выясняет, верно ли компания заполнила декларацию и посчитала свои налоги. Если там будут ошибки, то ФНС может начислить недостающую сумму, пени или наложить штраф в зависимости от ситуации.
Однако зачастую проблема не в том, что компания хотела спрятать доходы, а в том, что она просто не успела отреагировать на изменения, отметила старший научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Например, в 2024 году были изменения, касающиеся НДС: новые формы деклараций, счетов-фактур, правила уплаты при продаже товаров ЕАЭС через электронные торговые площадки и так далее, сказала она.
При камеральных проверках больше риск ошибочных решений налоговой и завышенных требований. Как подчеркнул Павел Мартынченко, решения, конечно, можно обжаловать в досудебном и судебном порядке, но тогда организация всё равно несет значительные денежные затраты.
— В любом случае это дополнительные расходы, временные затраты, необходимость привлечения юристов, — отметил Алексей Мошкин.
Действительно ли растет давление на бизнес
Тем не менее то, что общая сумма доначислений снова начала расти, означает для бизнеса усиление давления со стороны властей, пояснили «Известиям» эксперты.
Доплаты могут снижать рентабельность, ограничивать оборотные средства и создавать дополнительные риски, особенно для малого и среднего бизнеса, который часто наиболее уязвим к таким нагрузкам, считает Антонина Левашенко из Института Гайдара. Это создает сложности для организаций, поскольку общая конъюнктура для развития сейчас не самая благоприятная.
Прибыль компаний и так сокращается. По данным Росстата, в январе — ноябре 2024 года она упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — до 27 трлн рублей. Доначисления дополнительно могут негативно влиять на финансовые показатели.
Кроме того, на компании давит высокая ключевая ставка: с октября она держится на уровне 21% и, вероятно, там и сохранится по итогам февральского заседания. Помимо этого, с 2025-го власти подняли налог на прибыль для бизнеса до 25%, что в целом снижает рентабельность. Наконец на деловой климат по-прежнему оказывают влияние санкции.
С другой стороны, эксперты отмечают: проверки на уровне документов — гораздо более безболезненный для предпринимателей способ контроля. Выездные мероприятия компании переживают сложнее.
— Выездная проверка — это одно из самых худших событий, какие могут случиться с бизнесом. Для очень многих компаний она заканчивается полным закрытием. И по большому счету выездная проверка не нужна никому — ни ФНС, ни налогоплательщику. Сейчас всё сместилось к добровольной доплате и камеральным инспекциям, — сказал налоговый консультант, член «Деловой России» Алексей Мошкин.
Крайне важно налоговым органам применять рискориентированный подход, отметил руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин. Он сказал, что сейчас всё чаще ФНС сначала разъясняет компании ее нарушения и предлагает добровольно уточнить обязательства, подав декларацию до проведения проверки. Это позволяет избежать доначислений и штрафных санкций — именно такой вариант наиболее приемлем для бизнеса.