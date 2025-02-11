Доплати налоги: ФНС усилила контроль за бизнесом

ФНС снова нарастила доначисления бизнесу по результатам налоговых проверок. Хотя в 2023-м такие сборы снижались, в 2024-м они опять увеличились почти до 310 млрд рублей, выяснили «Известия». Причем в основном за счет камеральных, а не выездных проверок. Контроль по документам несет меньшую угрозу для компаний и не блокирует их работу, но здесь выше риск ошибок, жалуется бизнес. Оспаривать их долго и дорого. Как это давит на компании в условиях санкций, высокой ключевой и увеличения налоговых ставок — в материале «Известий».