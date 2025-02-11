Доброе пожаловать: власти узаконят невозвратные тарифы для гостиниц

Почему в РФ нужны невозвратные тарифы для отелей
Правительство еще в конце 2024 года внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет за кабмином новое право — устанавливать в России невозвратные тарифы для гостиниц. Проект готовят к первому чтению, оно должно состояться в марте, сказано в базе нижней палаты парламента. К нему комитеты Госдумы и другие эксперты должны представить свои отзывы до 11 февраля. Это следует из документов в базе ГД.
На практике отели смогут предоставлять гостям разные виды бронирования, включая более дешевые невозвратные. В итоге люди смогут выбирать проживание в отелях по низким ценам в сравнении с возвратными тарифами. Такой подход позволит бизнесу тщательнее планировать свою деятельность, говорится в пояснительной записке к документу.
Государственно-правовое управление президента уже рассмотрело этот законопроект и не высказало никаких концептуальных замечаний. Более того, ГПУ рекомендовало документ к принятию в первом чтении, сказано в бумагах управления, с которыми ознакомилась редакция.
Главный автор проекта — Минэкономразвития — подтвердил «Известиям», что документ готовят к первому чтению, которое состоится в весеннюю сессию.
— Невозвратное бронирование предлагают ввести в российских отелях наравне с возвратными. Это позволит туристу выбирать исходя из своих предпочтений и ситуации. Например, такой подход позволит сэкономить на стоимости размещения, если поездка точно состоится, либо забронировать номер по более высокой цене, но понимать, что бронирование можно отменить, — пояснили в министерстве. — Права туристов, которые выбрали невозвратный тариф, защищены: если поездка отменяется из-за форс-мажорных обстоятельств, то средства возвращают.
В ведомстве добавили, что для гостиничного бизнеса невозвратные тарифы позволят увеличить загрузку и рентабельность отелей. Дело в том, что сейчас туристы часто бронируют сразу несколько гостиниц, а затем выбирают более удобный вариант, не уведомляя другие отели об отмене, объяснили там. В Минэке подчеркнули, что новый подход предложили сами предприниматели, которые сталкиваются с такой проблемой.
Какие тарифы есть сейчас у гостиниц
Главная цель этого проекта — сделать отдых в России более доступным для туристов, сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
— Вместе с растущим спросом на туристические услуги увеличиваются и цены на отдых. Принятие закона снизит риски их необоснованного подорожания, а также гарантирует прозрачность процесса оказания услуг, — сказал он. — Практика фиксированных тарифов давно применяется в авиа- и железнодорожных перевозках, а также внедрена и опробована агрегаторами. Туристы охотно пользуются предлагаемыми опциями: снять номер или приобрести билеты по сниженным тарифам, если уверены в неизменности своих планов на отдых.
При этом бизнес получает гарантии загрузки номерного фонда и заполняемости составов, самолетов, что позволяет расширять горизонт планирования и предлагать людям варианты отдыха по сниженным ценам, например, в межсезонье. Рассмотрение законопроекта в первом чтении — это обсуждение концепции инициативы, в перспективе она должна будет удовлетворить как туристов, так и бизнес, отметил он.
Применение невозвратных тарифов — давно устоявшаяся практика у отелей по всему миру, в том числе и в России, сказал «Известиям» глава сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Денис Дроздовский. Полная легализация и регламентация невозвратных условий бронирования с точки зрения прав отелей и потребителей ― давно необходимая мера, «поэтому стоимость гостиничного размещения после появления такого закона вряд ли значительно сократится».
— Сейчас на рынке достаточно отелей, которые работают по принципу невозвратного тарифа, путешественники пользуются этим при совершении бронирования. Так действительно получается сэкономить до 30%. При этом не обязательно в момент бронирования оплачивать 100% стоимости проживания. Каждый отель устанавливает ограничения по отдельности: это может быть полная или частичная предоплата или же оплата на месте при гарантии картой. Причин для появления заметно более низких цен при насыщении рынка отелями, в том числе с невозвратными тарифами, пока нет, — отметил эксперт.
Почему нельзя вводить невозвратные тарифы
Подход, при котором гостиницы выставляют невозвратные тарифы, нелегальный, его можно оспорить в суде, подчеркнул глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Так, закон о защите прав потребителей и другие документы предусматривают, что человек может отказаться от исполнения договора на оказание услуг в любой момент. Правда, это возможно только в том случае, если потребитель оплачивает фактически понесенные расходы другой стороны, которые связаны с исполнением этого контракта. Это правило, например, активно применяют при авиаперевозках, подчеркнул он.
— Минэкономразвития не предложило механизм и нормы определения того, какую долю номеров отель сможет предлагать по невозвратным тарифам. Есть риск, что все тарифы в гостиницах станут невозвратными, и выбора у потребителя не будет, — пояснил эксперт. — Нет и механизма контроля цен на гостиничные услуги и верификации скидки за невозвратный тариф, что она является настоящей, а не как во время массовых распродаж, когда цены сначала завышают, а потом предлагают дисконт от изначально завышенной стоимости.
Эти вопросы особенно актуальны сегодня, потому что в России активно развивается внутренний туризм, поток путешествующих людей нарастает, а гостиниц становится больше, отметил он. Ранее аналогичную позицию высказывали в Роспотребнадзоре, там раскритиковали предложение коллег из Минэкономразвития. Получить комментарий службы не удалось.
Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев подчеркнул «Известиям», что такая инициатива формализует незаконные практики — удержания денежных средств с постояльцев, а также отстаивает исключительно финансовые интересы отельеров. При реализации проекта возникнут коллизии между действующими нормами права, которые введут в заблуждение постояльцев и гостиницы относительно своих прав друг перед другом.
— Лучше пересмотреть систему компенсаций постояльцев отелю, например, учесть сроки заблаговременной отмены, время предполагаемого проживания и реального ущерба, который причинили гостинице из-за простоя номера, — подчеркнул он.
Введение невозвратных тарифов на размещение в гостиницах очень актуально, это важно для ведения гостиничного бизнеса, оно учитывает права отелей и туристов, сказал «Известиям» глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
— Эксперты ассоциации не согласны с позицией, что этот проект ограничивает права потребителя, ведь у него останется возможность отменить поездку, получить деньги в случае форс-мажорных обстоятельств, а сэкономить точно удастся, ведь бизнес готов давать преференции тем, кто приобретает невозвратный билет, — пояснил он. — Такой подход уже давно работает на железнодорожном транспорте и в авиации, причем успешно и выгодно для всех участников рынка.
Эксперт рассказал, что когда туристы в одностороннем порядке отменяют заселение без уважительных причин, причем за день-два, то это оборачивается потерями отельеров. Если же дело доходит до рассмотрения в суде, то всегда побеждает потребитель, у бизнеса нет оснований на удержание средств или убытков, что несправедливо, отметил он.