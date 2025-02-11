Доброе пожаловать: власти узаконят невозвратные тарифы для гостиниц

— Сейчас на рынке достаточно отелей, которые работают по принципу невозвратного тарифа, путешественники пользуются этим при совершении бронирования. Так действительно получается сэкономить до 30%. При этом не обязательно в момент бронирования оплачивать 100% стоимости проживания. Каждый отель устанавливает ограничения по отдельности: это может быть полная или частичная предоплата или же оплата на месте при гарантии картой. Причин для появления заметно более низких цен при насыщении рынка отелями, в том числе с невозвратными тарифами, пока нет, — отметил эксперт.