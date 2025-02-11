Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте товарный знак David Beckham

Из данных Роспатента следует, что под брендом David Beckham в России могут производиться текстиль для дома и спорта, а также товары для новорожденных и мебельной отрасли: покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.