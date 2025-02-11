Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте товарный знак David Beckham

По данным ведомства следует, что под брендом в России могут производиться текстиль для дома и спорта, а также товары для новорожденных и мебельной отрасли.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Компания Дэвида Бекхэма зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ товарный знак David Beckham. Это следует из документов, опубликованных в базе Роспатента.

Согласно данным ведомства, заявка на регистрацию знака была подана в службу 21 июня 2024 года, а зарегистрирована 7 февраля 2025 года. Правообладателем является компания DB Ventures.

Из данных Роспатента следует, что под брендом David Beckham в России могут производиться текстиль для дома и спорта, а также товары для новорожденных и мебельной отрасли: покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.