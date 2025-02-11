Девелоперы заморозили квартиры. Новостройки придерживают до лучших времен

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что на рынок оказывает влияние и активная перепродажа земельных участков, многие из которых в итоге не попадают на рынок. В Москве, по его словам, значительный объем площадок за последние полтора года выкупили региональные девелоперы по максимально высокой стоимости. Не все эти участки теперь удается освоить. «Уже в начале 2025 года целый ряд региональных и столичных девелоперов заявили о том, что откладывают реализацию», — говорит Ручьев. Хотя Дмитрий Гадзина замечает, что стройиндустрия остается цикличной. После смягчений денежно-кредитной политики ЦБ, по его мнению, можно будет рассчитывать на вывод в продажу нового объема предложения и сокращения объема инструментов, стимулирующих продажи.