Дефицит бюджета РФ за январь предварительно составил 1,71 трлн рублей

«По итогам января 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 1 706 млрд рублей. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом», — говорится в сообщении. По предварительной оценке, объем доходов вырос на 11,4%, до 2,67 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем расходов федерального бюджета по итогам января 2025 года вырос на 73,6% и составил 4,38 трлн рублей.