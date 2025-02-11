Дефицит бюджета РФ за январь предварительно составил 1,71 трлн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, в январе текущего года составил 1,71 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.
«По итогам января 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 1 706 млрд рублей. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом», — говорится в сообщении. По предварительной оценке, объем доходов вырос на 11,4%, до 2,67 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем расходов федерального бюджета по итогам января 2025 года вырос на 73,6% и составил 4,38 трлн рублей.
В январе 2024 года дефицит федерального бюджета составил 308 млрд рублей.
Отмечается, что ускорение финансирования расходов в январе 2025 года (как и в начале 2023−2024 годов) в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. При этом в Минфине отметили, что в текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов.
В целом, в текущем году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года.
«При этом отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году», — заключили в Минфине.