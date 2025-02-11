ЦБ: период охлаждения по кредитам и займам составит от 4 до 48 часов

«Если сумма превышает этот порог, то средства будут перечислены не раньше, чем через 48 часов», — говорится в сообщении.
Закон, устанавливающий период охлаждения, приняла Госдума во вторник, 11 февраля. Соответствующий норматив заработает с 1 сентября 2025 года.
Под период охлаждения не будут попадать:
- кредиты и займы до 50 тысяч рублей;
- ипотечные, образовательные кредиты;
- автокредиты — при условии, что деньги зачисляются сразу на счет автодилера;
- кредиты на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не влечет увеличения их размера;
- кредиты и займы, если обязательство по договору принимает несколько созаемщиков или если у заемщика есть поручители.
Покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии потребителя в магазине или организации, уточняется в ЦБ.
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