ЦБ: период охлаждения по кредитам и займам составит от 4 до 48 часов

Получить деньги по кредиту или займу от 50 до 200 тысяч рублей можно будет через 4 часа после заключения договора, сообщает Банк России в своем телеграм-канале после того, как Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного периода охлаждения между оформлением и получением потребительского кредита для противодействия мошенническим схемам.