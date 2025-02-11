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ЦБ: период охлаждения по кредитам и займам составит от 4 до 48 часов

Получить деньги по кредиту или займу от 50 до 200 тысяч рублей можно будет через 4 часа после заключения договора, сообщает Банк России в своем телеграм-канале после того, как Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного периода охлаждения между оформлением и получением потребительского кредита для противодействия мошенническим схемам.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если сумма превышает этот порог, то средства будут перечислены не раньше, чем через 48 часов», — говорится в сообщении.

Закон, устанавливающий период охлаждения, приняла Госдума во вторник, 11 февраля. Соответствующий норматив заработает с 1 сентября 2025 года.

Под период охлаждения не будут попадать:

  • кредиты и займы до 50 тысяч рублей;
  • ипотечные, образовательные кредиты;
  • автокредиты — при условии, что деньги зачисляются сразу на счет автодилера;
  • кредиты на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не влечет увеличения их размера;
  • кредиты и займы, если обязательство по договору принимает несколько созаемщиков или если у заемщика есть поручители.

Покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии потребителя в магазине или организации, уточняется в ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».