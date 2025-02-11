Bloomberg: состояние Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году

По его информации, стоимость акций автопроизводителя упала на 27% с момента достижения исторического максимума в середине декабря. Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе: тогда цена бумаг Tesla опустилась на 11% на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. В частности, поставки машин в ФРГ снизились на 59%, побив антирекорд с 2021 года, а продажи в КНР упали на 11,5% по сравнению с прошлым годом. 10 февраля цена акций Tesla падала четвертый день подряд, потеряв 3% и достигнув уровня в $350,73 за бумагу.