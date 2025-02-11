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Bloomberg: Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене

Китайским нефтеперерабатывающим заводам предложили закупать российскую нефть марки ESPO (ВСТО) по сниженной цене на фоне санкций США, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

По данным издания, ESPO с поставкой в марте торгуется в Китае с премией до 3 долларов за баррель к Brent, а в прошлом месяце размер премии мог превысить 5 долларов.

Как сообщает агентство, после того как США ввели новые санкции, стоимость перевозок нефти ESPO в Китай увеличилась в пять раз. Отмечается, что в 20-х числах января она достигала 7 млн долларов, а в начале февраля составляла 1,5 млн долларов.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.