Bloomberg: Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене

По данным издания, ESPO с поставкой в марте торгуется в Китае с премией до 3 долларов за баррель к Brent, а в прошлом месяце размер премии мог превысить 5 долларов.
Как сообщает агентство, после того как США ввели новые санкции, стоимость перевозок нефти ESPO в Китай увеличилась в пять раз. Отмечается, что в 20-х числах января она достигала 7 млн долларов, а в начале февраля составляла 1,5 млн долларов.
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