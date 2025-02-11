Bloomberg: Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене

Как сообщает агентство, после того как США ввели новые санкции, стоимость перевозок нефти ESPO в Китай увеличилась в пять раз. Отмечается, что в 20-х числах января она достигала 7 млн долларов, а в начале февраля составляла 1,5 млн долларов.