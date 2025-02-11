Банки повысили требования к кредитному рейтингу заемщиков

В декабре 2024 года средний рейтинг получивших кредит в банке достиг 690 баллов из 999 возможных. С начала года он вырос на 10,3%, то есть с 624, следует из данных НБКИ. Весной значения не превышали 640 баллов, а летом — 670. В то же время средний рейтинг заявителя, наоборот, сократился с 437 в январе до 412 баллов в декабре 2024-го. То есть банки улучшили качество выданных кредитов в условиях снижающейся кредитоспособности клиентов: кредиты получают, прежде всего, заявители, соответствующие возросшим требованиям банков.
Такая тенденция будет характерна и для 2025 года, прогнозируют в кредитном бюро. «В этой связи потенциальным заемщикам может потребоваться более консервативная оценка собственных возможностей по обслуживанию кредита. Возможно, стоит задуматься о корректировке изначальных параметров кредитной заявки: снижении заявочной суммы кредита, увеличении срока», — считают в НБКИ.
С одной стороны, повлияли меры Банка России по охлаждению кредитного рынка, в том числе введение макропруденциальных ограничений в отношении показателя долговой нагрузки, объясняют в кредитном бюро. Шансы на одобрение заявок наиболее закредитованных заемщиков с невысокими значениями рейтинга, кто тратит более половины своего дохода на платежи, стали снижаться.
В декабре 2024 года уровень одобрения кредитных заявок упал в пять-шесть раз относительно лета и начала осени 2024 года, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При возросших рыночных ставках расчетная долговая нагрузка потенциальных заемщиков зачастую оказывалась слишком высока, чтобы быть пропущенной риск-политиками банков и регуляторными лимитами, установленными и в очередной раз повышенными Банком России.
С другой стороны, во многих случаях заявки на новые кредиты подавались клиентами, уже имеющими один или несколько кредитов. То есть сыграла свою роль и повышенная закредитованность.
Просроченная задолженность даже в один день может отразиться на кредитной истории и повлиять на решения банков о выдаче кредитов в будущем, говорит Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. По словам эксперта, для повышения кредитного рейтинга следует не допускать просрочек, даже технических, и объективно оценивать свои силы при обращении за кредитом.
«В 2024 году снизилась как выдача кредитов населению, так и размеры розничных портфелей банков, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Во многом такая динамика явилась следствием роста ключевой ставки. При этом стоит отметить, что в последнее время снижается и спрос на кредиты со стороны граждан с высокими значениями персонального кредитного рейтинга, которые в условиях высоких ставок переходят к сберегательной модели поведения».
Сокращение среднего рейтинга заявителей связано с устойчивым ростом долговой нагрузки граждан в последние четыре-пять лет. Прирост долгов значительно опередил индексацию доходов граждан, объясняет Беликов. Ужесточение же «входных фильтров» привело к повышению качества заемщиков. Это, как отмечает Фрумина, позволяет банкам обезопасить свой бизнес и не допустить возрастания просроченной задолженности в портфеле.
При принятии решения о выдаче кредита в первую очередь оценивается основной и дополнительный доход заемщика, стаж, место работы и возраст. На решение влияет показатель долговой нагрузки, информация о том, насколько своевременно и в полном объеме осуществлялись платежи по договорам кредита или займа, есть ли у заемщика другая непогашенная задолженность, например, по алиментам или оплате ЖКХ, указывает эксперт.
При увеличении доли отказов по кредитным заявкам существуют риски перехода некоторой части банковских заемщиков в МФО. «Потребность граждан в заемных средствах при повышенной инфляции и сокращении доли условно свободной части доходов только возрастает», — считает Беликов.
Переток заемщиков в МФО наблюдался еще с весны 2022 года, говорит Фрумина. Однако в декабре 2024-го тенденция усилилась. «Микрофинансовые организации, адаптируясь к повышенному спросу, разрабатывают новые кредитные продукты и частично замещают банки, привлекая клиентов, не столь сильно реагирующих на высокие ставки», — указывает эксперт.
Все зависит от текущих потребностей заемщиков. При сложной жизненной ситуации они могут обращаться в МФО и брать займы на заведомо невыгодных условиях, объясняет Фрумина. Однако политика регулятора по охлаждению кредитного рынка распространилась и на МФО. Речь идет не только о макропруденциальных лимитах, но и о снижении максимально возможной процентной ставки. Такие ограничения повлияли на объемы выдачи микрозаймов и корректировку их среднего размера. Ежемесячно выдается 2,7−2,97 млн микрозаймов на среднюю сумму 10,4 тыс. руб., говорит эксперт.