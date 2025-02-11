Банки повысили требования к кредитному рейтингу заемщиков

В декабре 2024 года средний рейтинг получивших кредит в банке достиг 690 баллов из 999 возможных. С начала года он вырос на 10,3%, то есть с 624, следует из данных НБКИ. Весной значения не превышали 640 баллов, а летом — 670. В то же время средний рейтинг заявителя, наоборот, сократился с 437 в январе до 412 баллов в декабре 2024-го. То есть банки улучшили качество выданных кредитов в условиях снижающейся кредитоспособности клиентов: кредиты получают, прежде всего, заявители, соответствующие возросшим требованиям банков.