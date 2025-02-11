Аналитики назвали траты россиян на день Святого Валентина

36% россиян не планируют готовить ничего особенного и хотят поужинать дома в День святого Валентина. Такие результаты опроса сервис «Пакет» от Х5 предоставил «Газете.Ru». 31% планируют приготовить праздничный ужин вместе с партнером. Почти каждый пятый опрошенный (22%) закажет готовую еду с доставкой на дом, каждый десятый — пойдет в ресторан.
38% респондентов планируют потратить на ужин от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 25% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 22% — менее 1 тыс. рублей, 11% — от 5 тыс. до 1 тыс. рублей, 4% — более 10 тыс. рублей.
Больше половины опрошенных собрались купить к 14 февраля что-то особенное. Самые популярные траты — на элитный алкоголь (40%), экзотические ягоды и фрукты. Далее следуют кондитерские изделия (38%) и деликатесы (31%). Многие респонденты хотели бы сэкономить на покупках. Третья часть граждан планирует изучить выгодные предложения, четверая — прибегнуть к услугам программ лояльности или воспользоваться кешбэк-сервисами, а 20% готов отказаться от товаров и услуг, превышающих бюджет.
55% россиян назвали главным атрибутом праздника букет цветов. Подарки важны для 53% опрошенных, 47% ждут и готовят партнеру валентинки, 45% опрошенних нравятся свечи. Ванну с пеной назвали важным атрибутом праздника только 12% россиян.
62% опрошенных уверены, что важна не стоимость подарка, а желание партнера доставить радость. Еще 20% ответили, что 14 февраля не нужно дарить подарки. 13% респондентов заранее договариваются со второй половинкой о стоимости подарка, а 6% обсуждают ценовой диапазон подарков, чтобы они оказались равноценными.
Опрос показал, что 20% россиян хотят устроить особое свидание вдвоем, 25% — проведут вечер с партнером как обычно. Еще четверть опрошенных планирует в этот праздник увидеться с родственниками или друзьями, другая четверть проведет 14 февраля как обычный будний день. Несколько процентов россиян сообщили, что проведут день Святого Валентина на свидании с самим собой. Любопытно, что многие из тех, кто находятся в отношениях, игнорируют праздник. Среди тех, у кого есть вторая половинка, совместно проведут вечер Дня всех влюбленных только 45%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».