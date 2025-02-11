Аналитики назвали траты россиян на день Святого Валентина

Опрос показал, что 20% россиян хотят устроить особое свидание вдвоем, 25% — проведут вечер с партнером как обычно. Еще четверть опрошенных планирует в этот праздник увидеться с родственниками или друзьями, другая четверть проведет 14 февраля как обычный будний день. Несколько процентов россиян сообщили, что проведут день Святого Валентина на свидании с самим собой. Любопытно, что многие из тех, кто находятся в отношениях, игнорируют праздник. Среди тех, у кого есть вторая половинка, совместно проведут вечер Дня всех влюбленных только 45%.