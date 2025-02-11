Алиев утвердил соглашение с РФ о грузоперевозках по МТК «Север — Юг»

Как отметили в Министерстве цифрового развития и транспорта республики, целью соглашения, определяющего условия сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, является повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута «Север — Юг». Также подчеркивается, что документ будет стимулировать увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста объемов перевозок и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта.