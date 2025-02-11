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Алиев утвердил соглашение с РФ о грузоперевозках по МТК «Север — Юг»

МИД республики предписано уведомить российскую сторону о выполнении необходимых внутригосударственных процедур по вступлению в силу указанного соглашения.

Источник: Аргументы и факты

БАКУ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, реализация положений соглашения поручена Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

МИД республики предписано уведомить российскую сторону о выполнении необходимых внутригосударственных процедур по вступлению в силу указанного соглашения.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по МТК «Север — Юг» было подписано 21 декабря 2024 года в Москве.

Как отметили в Министерстве цифрового развития и транспорта республики, целью соглашения, определяющего условия сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, является повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута «Север — Юг». Также подчеркивается, что документ будет стимулировать увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста объемов перевозок и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта.