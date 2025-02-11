Акции «Русгидро» снижаются более чем на 6%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций «Русгидро» в ходе основной торговой сессии на Московской бирже снижалась на 6,37% и находилась на отметке 53,2 копейки за акцию, свидетельствуют данные торговой площадки 10:10 мск.
К 10:35 мск акции незначительно ускорили снижение и торговались на уровне 53,12 копейки за бумагу (-6,51%).
Такая динамика отмечена на фоне публикации газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники о том, что правительство России обсуждает введение моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании.
Заявления о дивидендах.
В конце января вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял журналистам, что правительство России и «Русгидро» разрабатывают план улучшения экономического состояния компании, в том числе с использованием дивидендов. Отвечая на вопрос о дивидендах компании, вице-премьер отмечал, что решение по ним еще не принято.
Ранее на годовом собрании акционеры «Русгидро» не приняли решение о дивидендах за 2023 год, так как ожидали решения ключевого акционера — Росимущества. У акционеров был выбор: либо отказаться от дивидендов, либо согласиться на выплату в размере 7,79 копейки на акцию.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак отмечал, что Минэнерго рассчитывает на поддержку правительством предложения направить дивиденды «Русгидро» на развитие компании. Дивиденды «Русгидро» за 2022 год составили 5,025 копейки на обыкновенную акцию, всего было выплачено 22,4 млрд рублей.
О компании.
«Русгидро» — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Основными акционерами «Русгидро» являются Российская Федерация в лице Росимущества (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг «Эн+» (9,61%).