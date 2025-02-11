Акции «Русгидро» снижаются более чем на 6%

В конце января вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял журналистам, что правительство России и «Русгидро» разрабатывают план улучшения экономического состояния компании, в том числе с использованием дивидендов. Отвечая на вопрос о дивидендах компании, вице-премьер отмечал, что решение по ним еще не принято.