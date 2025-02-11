Акции азиатских производителей лития упали из-за ожидаемого снижения цен

По данным Reuters, именно этот комбинат компании CATL в последнее время стал одним из быстрорастущих источников поставок лития в Китае. Его закрытие осенью прошлого года привело к росту цен на региональных рынках лития и скачку котировок акций конкурентов компании CATL, которые — как оказалось, лишь временно — получили возможность нарастить свои продажи лития в Китае.