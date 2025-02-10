Wildberries начал продажу автомобилей с пробегом

Руководитель категории «Авто» Wildberries и Russ Василий Гаврилюк, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством — в частности, это позволяет покупателям экономить время.