Wildberries начал продажу автомобилей с пробегом

«С 10 февраля 2025 года на Wildberries можно приобрести автомобили с пробегом. Новая категория запущена при участии партнера — бренда Pango Cars, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом от дилеров. Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые», — рассказали в пресс-службе.
На этапе запуска новой категории на площадке можно найти машины с пробегом брендов KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тыс. рублей. Заказ автомобилей в рамках тестирования будет доступен в Москве и Московской области. В объединенной компании указали, что ассортимент категории будет расширяться, как и зона доставки.
Руководитель категории «Авто» Wildberries и Russ Василий Гаврилюк, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством — в частности, это позволяет покупателям экономить время.
«Выход автомобилей с пробегом на маркетплейсы является значимым событием для всей автоиндустрии. Такая категория на Wildberries появилась впервые среди российских и даже зарубежных маркетплейсов», — добавил руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа.