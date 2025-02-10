В Индии заявили, что открыты для импорта нефти изо всех источников, включая РФ

По его оценке, на рынке нефти складывается «очень динамичная ситуация». «Но мы открыты для импорта изо всех источников», — отметил министр, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах поставок российской нефти.
«Энергетика — очень динамичный сектор. Еще несколько месяцев назад предполагалось, что Венесуэла под запретом. Сегодня я увидел признаки того, что венесуэльская нефть скоро может появиться на рынке. По крайней мере были сделаны некоторые исключения», — указал Пури.
«Что касается России, давайте внесем ясность: даже сейчас Европа закупает 25% [потребляемого] газа у России. Они закупают у России и другие важные товары. Так что давайте не будем вдаваться в эти подробности», — сказал министр. Он заверил, что в условиях санкций Индия готова покупать нефть по лучшей цене, а решение вопросов с доставкой — обязанность поставщика.
10 января администрация США объявила о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора. Рестрикции были введены против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» компании «Новатэк». Под санкции попали также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, главы ряда нефтяных компаний, представители руководства Минэнерго России.