В Индии заявили, что открыты для импорта нефти изо всех источников, включая РФ

«Что касается России, давайте внесем ясность: даже сейчас Европа закупает 25% [потребляемого] газа у России. Они закупают у России и другие важные товары. Так что давайте не будем вдаваться в эти подробности», — сказал министр. Он заверил, что в условиях санкций Индия готова покупать нефть по лучшей цене, а решение вопросов с доставкой — обязанность поставщика.