В Google не поверили в стоимость разработки DeepSeek

По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, в американской компании не увидели «никаких прорывных технологий» в DeepSeek, а заявления о невысокой стоимости разработки «являются преувеличением и слегка сбивают с толку». Менеджер добавил, что китайская компания «вероятно, сообщила о стоимости финальных разработок, что является частью общих издержек».