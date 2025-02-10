В Google не поверили в стоимость разработки DeepSeek

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Заявления о том, что создание чат-бота с искусственным интеллектом от китайской компании DeepSeek обошлось всего в $5,6 млн, могут не соответствовать действительности. Такое мнение выразил глава ИИ-подразделения Google Демис Хассабис.
По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, в американской компании не увидели «никаких прорывных технологий» в DeepSeek, а заявления о невысокой стоимости разработки «являются преувеличением и слегка сбивают с толку». Менеджер добавил, что китайская компания «вероятно, сообщила о стоимости финальных разработок, что является частью общих издержек».
Он также утверждал, что чат-бот Gemini от Google якобы более эффективен «в соотношении стоимости к производительности», однако в компании «об этом просто редко говорят».
Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота указывают, что потратили всего $5,6 млн и использовали устаревшие чипы для обучения модели.
Чат-бот быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что западные компании-лидеры в сфере ИИ могут быть переоценены.