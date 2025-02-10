ЦБ определил критерии признания иностранных кредитных рейтинговых агентств в РФ

Например, иметь опыт работы не менее пяти лет, а также обладать капиталом в размере не менее 50 миллионов рублей в эквиваленте. Кроме того, его методология должна учитывать как количественные, так и качественные оценки кредитоспособности, обеспечивая возможность проверки достоверности рейтингов, в том числе с использованием исторических данных.