ЦБ определил критерии признания иностранных кредитных рейтинговых агентств в РФ

«Мы определили критерии которым должно соответствовать иностранное кредитное рейтинговое агентство (КРА), чтобы его рейтинги можно было использовать в нормативных актах и иных документах Банка России. Признание иностранных рейтингов расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке» — сообщает регулятор в своем официальном Telegram-канале.
Чтобы зарубежное кредитное рейтинговое агентство (КРА) получило одобрение российского регулятора, оно должно соответствовать некоторым требованиям.
Например, иметь опыт работы не менее пяти лет, а также обладать капиталом в размере не менее 50 миллионов рублей в эквиваленте. Кроме того, его методология должна учитывать как количественные, так и качественные оценки кредитоспособности, обеспечивая возможность проверки достоверности рейтингов, в том числе с использованием исторических данных.
Агентству необходимо придерживаться принципов корпоративного управления, строго соблюдать правила раскрытия информации и предотвращать возникновение конфликтов интересов.
Всего Банк России установил 19 критериев, которым должно соответствовать иностранное КРА.
Кредитные рейтинги таких агентств, отвечающих вышеуказанным требованиям, могут использоваться Центробанком России исключительно при регулировании зарубежных объектов рейтинга по международной шкале.
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